Парадокс прибалтийской безопасности: Латвия зовет на помощь Украину, чтобы защититься от самой Украины.

Премьер Андрис Кулбергс подтвердил, что специалисты "незалежной" едут латать дыры в латвийской "стене дронов". Поводом стали прилеты украинских беспилотников-камикадзе на восток республики.

Официальный Киев за эти налеты вяло извинился, назвав инциденты "непреднамеренными", но латвийскому правительству от этого легче не стало: предыдущий Кабмин ушел в отставку.