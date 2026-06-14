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Киев научит Ригу защищаться от украинских дронов
Автор:Редакция news.by
Парадокс прибалтийской безопасности: Латвия зовет на помощь Украину, чтобы защититься от самой Украины.
Премьер Андрис Кулбергс подтвердил, что специалисты "незалежной" едут латать дыры в латвийской "стене дронов". Поводом стали прилеты украинских беспилотников-камикадзе на восток республики.
Официальный Киев за эти налеты вяло извинился, назвав инциденты "непреднамеренными", но латвийскому правительству от этого легче не стало: предыдущий Кабмин ушел в отставку.
Теперь латвийские налогоплательщики заплатят Киеву, чтобы тот объяснил, почему натовская ПВО не видит их собственные аппараты.