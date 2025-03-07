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Киев не будет извиняться за поведение Зеленского в Белом доме, заявил Подоляк
Киев не будет извиняться за перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, заявил советник его офиса Михаил Подоляк в интервью Le Point. Об этом сообщает РИА Новости.
Журналист издания указал ему, что Зеленский провалил переговоры с американским лидером.
"Он (Зеленский. - Прим. ред.) был совершенно прав по форме и по содержанию, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевую мысль: ничего не будет сделано без оказания давления на Россию. Невозможно добиться положительных результатов, рассчитывая на добровольные уступки Москвы <...>. Таким образом, мы не будем извиняться за предполагаемую ошибку, которой не было", - сказал Подоляк.
Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией. По данным Fox News, американский лидер выгнал его из Белого дома, а сделка по украинским ресурсам сорвалась. Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к США.