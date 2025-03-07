Киев не будет извиняться за поведение Зеленского в Белом доме, заявил Подоляк

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Киев не будет извиняться за перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, заявил советник его офиса Михаил Подоляк в интервью Le Point. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист издания указал ему, что Зеленский провалил переговоры с американским лидером.

"Он (Зеленский. - Прим. ред.) был совершенно прав по форме и по содержанию, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевую мысль: ничего не будет сделано без оказания давления на Россию. Невозможно добиться положительных результатов, рассчитывая на добровольные уступки Москвы <...>. Таким образом, мы не будем извиняться за предполагаемую ошибку, которой не было", - сказал Подоляк.