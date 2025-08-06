Киев отказывается расследовать смерть закарпатского венгра во время принудительной мобилизации

Украине нет места в Евросоюзе, поскольку она не входит в число цивилизованных государств. С таким резким заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя отказ Киева расследовать смерть закарпатского венгра во время принудительной мобилизации.

По его словам, если бы нечто подобное произошло "в нормальной, цивилизованной стране", то виновные уже давно были бы наказаны. Вместе с тем, отметил Сийярто, руководство ЕС также хранит молчание по поводу убийства жителя города Берегово, который наряду с украинским имел венгерское гражданство.



Таким образом, все эти преступления происходят с молчаливого согласия Брюсселя, заключил политик.