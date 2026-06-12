Киев стал обузой, но Европа не теряет надежды извлечь выгоду из украинского конфликта

"Европа устала от Украины, но это усталость того спортсмена, который бежит длинную дистанцию и не намерен прекращать этот бег. Украина, конечно же, это огромная обуза, огромные расходы и серьезные риски. И совсем не факт, что все вложения окупятся, а риски не превратятся в гораздо большие потери".

Как отметил он, Европа сделала свою ставку, она будет упираться и добиваться того, чтобы компенсировать все свои понесенные потери за счет России: "И в этом смысле она, конечно же, не то чтобы не устала, она готова к дальнейшему противостоянию, готова нести новые потери, чтобы окупить и прошлые вложения, и новые, и, наконец-то, как они надеются, получить все то, за что они так упорно боролись".