Кир Стармер объявил об уходе в отставку с поста лидера Лейбористской партии

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что уходит в отставку с поста лидера Лейбористской партии. Ранее около сотни депутатов-лейбористов призвали его принять это решение после провала партии на местных выборах в мае.

Стармер завил, что выборы нового лидера правящей в стране партии начнутся 9 июля, и подчеркнул, что сам принимать участие в них не будет. По его словам, преемник будет избран до возобновления работы парламента в сентябре.