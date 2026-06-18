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Китай готовит к запуску конкурента SWIFT
Китай объявил о коммерческом запуске новой платформы, которая изменит трансграничные транзакции, снизит зависимость от доллара и сблизит Пекин с торговыми партнерами по инициативе "Один пояс, один путь".
Платформа mBridge позволит проводить трансграничные расчеты с использованием цифровых валют центральных банков на основе технологии блокчейн, в том числе цифрового юаня.
В ее разработке участвуют также Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.
Точную дату коммерческого запуска пока не называют, говорят лишь, что подготовка идет полным ходом, комиссии будут вдвое ниже, чем в традиционных международных платежных системах.
По оценке аналитиков, востребована платформа будет у малого бизнеса, для которого международные платежные системы, в том числе SWIFT, кажутся дорогими и сложными.