Китай готовит к запуску конкурента SWIFT

Китай объявил о коммерческом запуске новой платформы, которая изменит трансграничные транзакции, снизит зависимость от доллара и сблизит Пекин с торговыми партнерами по инициативе "Один пояс, один путь".

Платформа mBridge позволит проводить трансграничные расчеты с использованием цифровых валют центральных банков на основе технологии блокчейн, в том числе цифрового юаня.

В ее разработке участвуют также Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Точную дату коммерческого запуска пока не называют, говорят лишь, что подготовка идет полным ходом, комиссии будут вдвое ниже, чем в традиционных международных платежных системах.