Китай заявил о недопустимости конфискации российских активов для помощи Киеву. По словам официального представителя МИД КНР Линь Цзяня, Пекин последовательно выступает против любых односторонних санкций, которые нарушают международное право и не санкционированы Совбезом ООН.

3 декабря Еврокомиссия выступит с предложением о финансировании Украины за счет замороженных активов России. Обсуждается сумма от 185 млрд евро до 210 млрд евро в виде кредита, который Киев условно должен будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Решительно против выступают и США - администрация Трампа предлагает вернуть средства России после подписания мирного плана по урегулированию украинского конфликта.