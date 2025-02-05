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Клайпедский порт на грани. Транзит грузов сократился за четыре года с 40 % до 5 %

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Фото из социальных сетей

Транзит грузов через Клайпедский порт сократился с 40 % до 5 % от общего грузопотока в Литве за последние четыре года. Об этом заявил глава Клайпедского порта Альгис Латакас на заседании Комитета Сейма по бюджету и финансам, пишет БЕЛТА со ссылкой на литовские СМИ.

"В Клайпедском морском порту осталось практически 5 % транзитных перевозок. Восточные границы закрыты", - сказал Латакас.

По его словам, объемы перевалки грузов в порту снизились из-за геополитической ситуации: "Клайпедский порт с конца 2020 - начала 2021 года стал по-настоящему транзитным портом - 40 %, прошедших транзитных грузов, следовали из России, Беларуси, Казахстана, Закавказья и Украины".

Клайпедский портгрузоперевозки