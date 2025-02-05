Клайпедский порт на грани. Транзит грузов сократился за четыре года с 40 % до 5 %

Транзит грузов через Клайпедский порт сократился с 40 % до 5 % от общего грузопотока в Литве за последние четыре года. Об этом заявил глава Клайпедского порта Альгис Латакас на заседании Комитета Сейма по бюджету и финансам, пишет БЕЛТА со ссылкой на литовские СМИ.