Ключевые события в мире в 2024 году

2024 год подходит к завершению. Время подводить итоги или как минимум вспомнить о ключевых событиях. Это важно. Ведь наше будущее зависит от наших поступков в прошлом.

Начнем с выборов в США - стране, которая все еще во многом определяет международную повестку. И результаты их электорального события означают многое. К тому же в 2024-м они стали уникальными для американской практики.

Выборы 2024 года отличились самой поздней заменой кандидата в истории Штатов. За рекордно короткий срок - 107 дней до голосования - Байден снял свою кандидатуру и передал инициативу коллеге по демократическому цеху Камале Харрис. Выборы стали первыми (начиная с 1976 года) когда в стороне от президентской гонки остались Байден или представители политических кланов Бушей и Клинтонов, отмечает издание "Эксиос".

Ко всему впервые с 1980 года между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий, чьи имена попали в бюллетени, прошли одни-единственные телевизионные дебаты, следует из архивов American Presidency Project

Итогом выборов в США стала победа республиканца Дональда Трампа.

На пути к триумфу Трамп прошел через множество препятствий. Мы отбросим в сторону скандалы, информационное и политическое давление, попытки ослабить республиканца судебными процессами и вспомним о покушениях. В ходе президентской гонки ликвидировать Дональда Трампа пробовали трижды. Самая яркая попытка произошла 13 июля, когда политик выступал на предвыборном митинге в небольшом городке Батлер. 20-летний Томас Мэттью Крукс, затаившийся на крыше соседней постройки, открыл по Трампу огонь из винтовки. Республиканца спасло то, что в момент выстрела он повернулся к экрану с данными по незаконной миграции, и пуля лишь по касательной задела его правое ухо.

Уходящий год стал свидетелем и других попыток устранить неугодных политиков. 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - сторонника нормализации отношений с Россией, а также мирного урегулирования украинского конфликта. Он был госпитализирован с несколькими огнестрельными ранениями. Нападавшего задержали на месте.

Были в этом году и трагедии, которые на первый взгляд казались заказными. Речь о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, которая была связана с погодными условиями. Политик погиб при крушении вертолета. Катастрофа произошла 19 мая на северо-западе страны сразу после встречи Раиси с президентом Азербайджана Алиевым. Трагедия тут же повлекла за собой слухи о причастности к случившемуся врагов Ирана - спецслужб Израиля.

Однако связь с катастрофой опровергают представители как самого Израиля, так и США. Хотя New York Times отмечает: крушение вертолета, кстати, американского производства, произошло всего через несколько дней после переговоров представителей Ирана и США, они стали первыми контактами двух сторон после ударов по Израилю и должны были снизить напряженность в регионе.

Официальный Тегеран подчеркивал: после трагического ухода Раиси в управлении страной никаких сбоев не будет. Подтверждением тому стали выборы президента уже в июле. Победу во втором туре одержал кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан. Стоит помнить, что в Иране президент выполняет в основном представительские функции. Ключевые решения принимает Верховный лидер аятолла Али Хаменеи.