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Кого Der Spiegel назвал "врагом номер два" и разрушителем либеральной демократии
Журнал Der Spiegel назвал Илона Маска первым после Дональда Трампа врагом и разрушителем либеральной демократии.
На обложке издания так и написано: "враг номер два", а в качестве иллюстрации приводится фотография Маска, из-под которой виднеется лицо Трампа. Американский миллиардер, который активно поддерживает кампанию кандидата в президенты США от республиканцев, уже прокомментировал скандальную обложку. По словам Маска, ведущие СМИ своими беспощадными репортажами активно поощряют убийство Трампа, а теперь и его.
Несмотря на все усилия так называемых демократических СМИ, Камале Харрис (кандидат на пост президента США от демократов) так и не удалось утвердить свое лидерство в президентской гонке - кандидаты идут практически вничью.
Согласно опросу издания USA Today и Саффолкского университета, за Харрис свои голоса готовы отдать 45 % респондентов, за Трампа - 44 %. В то же время The Economist впервые с августа предсказал победу Трампа на предстоящих выборах. Как стало понятно из данных прогностической модели британского журнала, шансы республиканца на победу оцениваются в 54 %.
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