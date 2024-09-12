Кого Der Spiegel назвал "врагом номер два" и разрушителем либеральной демократии

Журнал Der Spiegel назвал Илона Маска первым после Дональда Трампа врагом и разрушителем либеральной демократии.

На обложке издания так и написано: "враг номер два", а в качестве иллюстрации приводится фотография Маска, из-под которой виднеется лицо Трампа. Американский миллиардер, который активно поддерживает кампанию кандидата в президенты США от республиканцев, уже прокомментировал скандальную обложку. По словам Маска, ведущие СМИ своими беспощадными репортажами активно поощряют убийство Трампа, а теперь и его.

Несмотря на все усилия так называемых демократических СМИ, Камале Харрис (кандидат на пост президента США от демократов) так и не удалось утвердить свое лидерство в президентской гонке - кандидаты идут практически вничью.