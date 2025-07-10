3.76 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
Количество отравившихся водой в Дагестане превысило 300 человек
Уже более 300 человек в Магарамкентском районе Дагестана обратились к врачам с симптомами отравления. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минздрава республики.
"В Магарамкентской ЦРБ проводится лечение пациентов с кишечной инфекцией, за последние трое суток с явлениями гастроэнтерита сюда обратились 302 человека, из них 294 ребенка. Тяжелых случаев заболевания нет. Количество выявляемых больных показывает тенденцию к уменьшению", - говорится в сообщении Минздрава.
По данным министерства, пациенты идут на поправку, троих из них выписали. Сейчас в стационаре лечатся 93 больных.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). По данным следствия, все отравившиеся пили воду, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям.