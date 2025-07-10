Количество отравившихся водой в Дагестане превысило 300 человек

Уже более 300 человек в Магарамкентском районе Дагестана обратились к врачам с симптомами отравления. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минздрава республики.

"В Магарамкентской ЦРБ проводится лечение пациентов с кишечной инфекцией, за последние трое суток с явлениями гастроэнтерита сюда обратились 302 человека, из них 294 ребенка. Тяжелых случаев заболевания нет. Количество выявляемых больных показывает тенденцию к уменьшению", - говорится в сообщении Минздрава.

По данным министерства, пациенты идут на поправку, троих из них выписали. Сейчас в стационаре лечатся 93 больных.