3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Количество жертв взрывов в Ливане возросло до 20
Возросло число жертв взрывов техники в Ливане. По последним данным, накануне в результате детонации средств связи и ноутбуков погибли 20 человек.
Завтра в Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН, где обсудят ситуацию.
В Израиле полагают, что число погибших занижено, сообщает Times of Israel. На самом деле жертв несколько десятков. Официальный Тель-Авив ситуацию не комментирует.
Между тем, CNN утверждает, что волна взрывов в Ливане стала итогом совместной операции израильской разведки и армии, а источники ливанского телеканала Al Mayadeen предположили, что взрывчатка была заложена внутрь платы прибора, что делало их обнаружение в ходе проверок невозможным.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
ВВС Израиля нанесли удары по сирийской провинции Хомс
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Регионы
Все
Происшествия
Все