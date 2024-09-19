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Количество жертв взрывов в Ливане возросло до 20

Возросло число жертв взрывов техники в Ливане. По последним данным, накануне в результате детонации средств связи и ноутбуков погибли 20 человек.

Завтра в Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН, где обсудят ситуацию.

В Израиле полагают, что число погибших занижено, сообщает Times of Israel. На самом деле жертв несколько десятков. Официальный Тель-Авив ситуацию не комментирует.

Между тем, CNN утверждает, что волна взрывов в Ливане стала итогом совместной операции израильской разведки и армии, а источники ливанского телеканала Al Mayadeen предположили, что взрывчатка была заложена внутрь платы прибора, что делало их обнаружение в ходе проверок невозможным.

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