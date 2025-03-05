Конгрессмен США попытался прервать выступление Трампа

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Конгрессмен от Демократической партии США Эл Грин пытался прервать речь американского президента Дональда Трампа в Конгрессе США. После этого охрана вывела его из зала по приказу спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Об этом сообщает ТАСС.

"Президентские выборы 5 ноября дали нам такой мандат, какого мы не видели уже много десятилетий. Мы победили во всех семи колеблющихся штатах, что дало нам победу в 312 голосов выборщиков", - сказал Трамп.

Во время его речи Грин встал и выкрикнул: "У вас нет мандата". После этого представители Республиканской партии поднялись со своих мест и начали скандировать в поддержку президента: "США, США, США". А спикер Палаты представителей Майк Джонсон приказал охране вывести Грина из зала.

Как позже заявил конгрессмен журналистам, он не знает, повлекут ли его действия какие-либо последствия. "Это стоит того, чтобы народ знал, что есть люди, которые собираются противостоять Трампу", - указал он.