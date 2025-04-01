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Контракт Польши и США - Варшава продолжает тратить баснословные суммы на призрачную угрозу

Польша заключила контракт на 2 млрд долларов с США для снабжения логистическим оборудованием зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил глава Минобороны страны.

Варшава продолжает тратить баснословные суммы на призрачную угрозу. Контракт включает техническое обслуживание и обучение персонала, что позволит развернуть батареи ЗРК в полную боевую готовность.

Напомним, ранее Польша подписала соглашение о закупке 48 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot на сумму, превышающую миллиард долларов.

СШАПольша