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Косиняк-Камыш похвалил военных Польши за применение оружия против мигрантов
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш похвалил польских солдат, которые применили гладкоствольное оружие против нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, информирует РИА Новости.
"Солдаты, охраняющие восточную границу, делают все возможное, ежедневно рискуя жизнью и здоровьем, чтобы защитить Польшу от нелегальных мигрантов. Именно это и произошло 10 июля под Михалово. Под градом камней и агрессии защитники границы сделали все возможное, чтобы остановить вторгающихся. И сделали это эффективно", - написал он в понедельник в социальной сети Х, поблагодарив солдат за службу.
На минувшей неделе недалеко от деревни Михалово Подляского воеводства через реку в Польшу хотели переправиться трое мигрантов. Двое из них при виде польского патруля повернули обратно. Третий попытался двигаться дальше. По словам военнослужащих, мигрант был агрессивным и напал на одного из военнослужащих. В его сторону были выпущены резиновые пули из гладкоствольного оружия.
Польский военный не получил серьезных травм. О судьбе мигранта не сообщается.
В апреле президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища нелегальным мигрантам.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Беларусь отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.