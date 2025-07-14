Косиняк-Камыш похвалил военных Польши за применение оружия против мигрантов

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Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш похвалил польских солдат, которые применили гладкоствольное оружие против нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, информирует РИА Новости.

"Солдаты, охраняющие восточную границу, делают все возможное, ежедневно рискуя жизнью и здоровьем, чтобы защитить Польшу от нелегальных мигрантов. Именно это и произошло 10 июля под Михалово. Под градом камней и агрессии защитники границы сделали все возможное, чтобы остановить вторгающихся. И сделали это эффективно", - написал он в понедельник в социальной сети Х, поблагодарив солдат за службу.

На минувшей неделе недалеко от деревни Михалово Подляского воеводства через реку в Польшу хотели переправиться трое мигрантов. Двое из них при виде польского патруля повернули обратно. Третий попытался двигаться дальше. По словам военнослужащих, мигрант был агрессивным и напал на одного из военнослужащих. В его сторону были выпущены резиновые пули из гладкоствольного оружия.

Польский военный не получил серьезных травм. О судьбе мигранта не сообщается.

В апреле президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища нелегальным мигрантам.