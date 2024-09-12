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Косыгин: Это не конфликт России и Украины, а продолжение глобального противостояния Запада и Востока

Зампредседателя Постоянной комиссии Национального собрания, генерал-майор ВС Беларуси Руслан Косыгин в эфире телеканала "Первый информационный" высказался по поводу конфликта в Украине.

Руслан Косыгин:

"Это не конфликт России и Украины, это продолжение глобального противостояния, где с одной стороны Запад, с другой - Восток. Со стороны Запада это продвижение своих интересов, глобального стратегического превосходства, причем в ущерб другим государствам. С другой стороны - позиция Российской Федерации, Беларуси, так называемого стратегического глобального Востока, где государства готовы идти на компромисс, готовы к диалогу, но отстаивают свои национальные интересы".

По словам эксперта, в этой глобальной борьбе Украина используется как проект "анти-Россия". И все, что сегодня происходит на линии боевого соприкосновения, в политике, в экономике, не касается украинских интересов. "Здесь есть только интересы Соединенных Штатов Америки, которые продвигаются в ущерб и украинскому народу, и европейскому народу", - считает Руслан Косыгин.

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