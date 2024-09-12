Косыгин: Это не конфликт России и Украины, а продолжение глобального противостояния Запада и Востока

Зампредседателя Постоянной комиссии Национального собрания, генерал-майор ВС Беларуси Руслан Косыгин в эфире телеканала "Первый информационный" высказался по поводу конфликта в Украине.

Руслан Косыгин:

"Это не конфликт России и Украины, это продолжение глобального противостояния, где с одной стороны Запад, с другой - Восток. Со стороны Запада это продвижение своих интересов, глобального стратегического превосходства, причем в ущерб другим государствам. С другой стороны - позиция Российской Федерации, Беларуси, так называемого стратегического глобального Востока, где государства готовы идти на компромисс, готовы к диалогу, но отстаивают свои национальные интересы".