Кризис в ФРГ лишил депутатов надбавок

Немецкие законодатели пошли на экстренные меры, чтобы сбить волну народного недовольства на фоне затяжного экономического кризиса. Депутаты бундестага намерены проголосовать за так называемую "нулевую ставку" и официально отказаться от традиционного повышения собственных зарплат, которое было запланировано на 1 июля.

Действующий механизм должен был автоматически увеличить доходы парламентариев почти на 500 евро. Однако данные соцопросов показали, что 85 % граждан Германии категорически против такой щедрости. Чтобы не провоцировать социальный взрыв в условиях болезненного урезания пособий для простых немцев, ведущие политические фракции пообещали затянуть пояса вслед за народом.