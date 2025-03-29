Крупнейшая в Японии сеть временно закроет свои рестораны из-за крысы и таракана в еде

Одна из крупнейших в Японии ресторанных сетей Sukiya, насчитывающая по всей стране около 2 тыс. точек, временно закроет почти все свои заведения после инцидентов с обнаружением в еде крысы и таракана. Об этом сообщила пресс-служба компании, пишет ТАСС.

"28 марта стало известно, что в продуктах питания в ресторане Sukiya был обнаружен посторонний предмет (насекомое-вредитель). Мы приносим извинения нашим клиентам", - говорится в обращении компании.

"Мы серьезно относимся к ситуации и решили временно закрыть наши заведения, за исключением тех, что расположены в торговых центрах, с 31 марта по 4 апреля", - сообщили в Sukiya. Во время закрытия ресторанов помещения будут обследованы при участии дезинсекторов.

Ранее сообщалось о нескольких инцидентах, когда посетители ресторанов сети Sukiya обнаруживали в еде крысу и таракана.