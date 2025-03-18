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Крупные города Турции уже более суток охвачены беспорядками из-за ареста мэра Стамбула
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Два крупнейших города Турции - Анкара и Стамбул - более суток охвачены беспорядками. Всю ночь здесь продолжались столкновения участников массовых акций с полицией. Как минимум шестеро блюстителей порядка серьезно пострадали, в отношении хулиганствующих элементов применялись газ и резиновые пули.
Противостояние в Турции вспыхнуло после ареста стамбульского мэра, который является видным представителем местной оппозиции. Вслед за этим на улицы турецких городов вышли десятки тысяч его сторонников, также стартовали повсеместные марши пустых кастрюль.
Руководство страны настаивает, что протесты инспирированы извне - в причастности к организации беспорядков подозревают проевропейские НГО, которые финансировались фондами Евросоюза.