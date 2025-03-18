Крупные города Турции уже более суток охвачены беспорядками из-за ареста мэра Стамбула

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Два крупнейших города Турции - Анкара и Стамбул - более суток охвачены беспорядками. Всю ночь здесь продолжались столкновения участников массовых акций с полицией. Как минимум шестеро блюстителей порядка серьезно пострадали, в отношении хулиганствующих элементов применялись газ и резиновые пули.

Противостояние в Турции вспыхнуло после ареста стамбульского мэра, который является видным представителем местной оппозиции. Вслед за этим на улицы турецких городов вышли десятки тысяч его сторонников, также стартовали повсеместные марши пустых кастрюль.