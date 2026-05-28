КСИР нанес удар по авиабазе США в ответ на атаку в районе Бендер-Аббаса

КСИР заявил о нанесении удара по авиабазе США в ответ на ночную атаку вблизи Бендер-Аббас и уничтожение нескольких иранских беспилотников. Пока не ясно: означает ли подобный обмен ударами прекращение перемирия и переговоров, которые ведутся через посредничество Пакистана.

Однако стороны сообщили о серьезных разногласиях по основным спорным вопросам, среди которых: разморозка иранских авуаров за рубежом, судьба ядерной программы Ирана и право контроля над Ормузским проливом. Обмен ударами в такой ситуации может стать причиной новой неконтролируемой эскалации в регионе.

