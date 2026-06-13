"Кто больше даст, с тем и будем дружить": почему Пашинян не спешит выбирать между ЕС и Россией

Парламентские выборы в Армении, состоявшиеся 7 июня, привлекли внимание не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. Почему электоральный цикл совпал с усилением интересов США и Евросоюза к стране, можно ли верить обещаниям Брюсселя и Вашингтона, а также какую роль в этой игре играет армянская диаспора и атомная электростанция, рассказала аналитик Юлия Абухович в "Актуальном интервью".

Европа приободрилась: внезапный интерес к Армении

Электоральный цикл в Армении совпал с усилением интересов Соединенных Штатов и Европейского Союза. Аналитик обратила внимание на то, как внезапно Европа начала "защищать" Армению, хотя совсем недавно страна не стояла так остро на повестке дня. Сейчас ей обещают деньги и рынки.

Выборы стали не просто триггером, а поводом и причиной для того, чтобы разгорелись страсти. За ними стоит очень много интересных моментов: доступ к ресурсам, за которые борются США и Евросоюз, противостояние Великобритании и Франции, влияние огромной армянской диаспоры за границей (только треть армян проживает на территории самой Армении), а также карабахский вопрос, который после передачи региона Азербайджану перестал появляться на повестке.

Легкая добыча или умелые торговцы?

В европейских аналитических кругах обсуждается тема, что Армения может стать "заменой" Грузии в регионе - новым государством, которое является легкой добычей для Евросоюза. Однако аналитик выразила сомнение на этот счет: "Армяне любят торговать и умеют торговать, поэтому эта торговля затянется надолго".

Пашинян демонстрирует умение сидеть на нескольких стульях одновременно. В зависимости от обострения он пытается сгладить углы. Сначала были громкие заявления о выходе из ЕАЭС, затем - успокоения: "Мы же в Европейский Союз вступать не собираемся, вероятность выхода из ЕАЭС невелика, договоренности сохранятся". В то же время он принимает европейские саммиты на территории Армении, отказывается от участия в ОДКБ, игнорирует Парад Победы и саммит ЕАЭС.

"Это обычная позиция небольшого, достаточно бедного государства для того, чтобы удержаться и сохранить свой суверенитет. Ведь это тот премьер, который отстаивает национальные интересы", - подчеркнула аналитик.

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США и ЕС: партнеры или конкуренты?

Обсуждался вопрос, есть ли внутри самой Армении противостояние между Евросоюзом и Соединенными Штатами. По мнению аналитика, они работают в паре.

"Армения будет разменной монетой. Тот, кто будет держать контроль над месторождениями полезных ископаемых, тот и будет основным владельцем ресурсов. Но поставляться ресурсы будут как в одну, так и в другую страну. Все там поучаствуют", - поделилась мнением Юлия Абухович.

При этом возникает резонный вопрос: понимают ли это в самой Армении? Если страну отрезают от российского рынка и Евразийского экономического союза - того макрорегиона, который позволял ей серьезно поднять экономику (дороги стали лучше, улучшилась социальная сфера), - то решения будут спускаться из Брюсселя и Вашингтона. Выбора уже не будет.

"Кто больше даст, с тем и будем дружить. А возможно, получится дружить со всеми: и этому столу накроем, и с этим переговорим, и наладим отношения. Будем такими "многополярными", - иронично заметила аналитик.

Радикальных шагов от Еревана ждать не стоит. Из 19 партий-участников предвыборной гонки реальные шансы есть только у Пашиняна. Оппозиция, скорее всего, так и останется оппозицией - неструктурной и несистемной. Пашинян убедительнее доносит до простых армян свои месседжи: "Будем продавать ваши товары, мы уже нашли новые каналы, мы всех обеспечим, если не обеспечим - заплатим. Вы не пропадете".

Премьер-министр Армении news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c59c0528-57f6-41ee-a4cf-94213c10a33e/conversions/cd2c5878-0926-46b0-8eef-a746b0ddefbd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c59c0528-57f6-41ee-a4cf-94213c10a33e/conversions/cd2c5878-0926-46b0-8eef-a746b0ddefbd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c59c0528-57f6-41ee-a4cf-94213c10a33e/conversions/cd2c5878-0926-46b0-8eef-a746b0ddefbd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c59c0528-57f6-41ee-a4cf-94213c10a33e/conversions/cd2c5878-0926-46b0-8eef-a746b0ddefbd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Однако возникает серьезный вопрос: заплатят ли? Кто оплатит этот праздник демократической жизни в Армении? Европейцы выделили около 50 млн евро на нивелирование "угроз российской руки", но будут ли эти деньги поступать дальше с учетом экономического кризиса в самом Евросоюзе? Будет ли ЕС продолжать принимать товары из Армении (например, абрикосы и клубнику, которые имеют свойство портиться)? По каким дорогам их повезут? Как будет устроена логистика? Сможет ли Европейский Союз обеспечить Армению энергоресурсами, чтобы производство оставалось выгодным?

Кроме того, одна из самых больших армянских диаспор находится именно в Российской Федерации. Если обрубить все связи, армяне будут на правах иностранных граждан, и работать на прежних условиях станет очень сложно.

Атомная станция как элемент торга

Отдельное внимание было уделено армянской атомной электростанции. В Брюсселе говорят о необходимости ее закрытия из-за устаревания и угроз безопасности. Возникает аналогия со странами Балтии, где атомная энергетика была похоронена под обломками евроинтеграции.

Однако, как напомнила Юлия Абухович, в Венгрии станции тоже не новенькие, но они работают, и никаких проблем нет. Даже в кризисные периоды Венгрии разрешали доступ самолетов.

"Старое - это не значит плохое. Кто может построить новую АЭС? США, Франция и Российская Федерация. Кто будет это делать и сколько? Порядка 10 лет с разработкой документации. А эти 10 лет что будут делать армяне, если не откажутся от российских энергоносителей?" - задалась вопросом аналитик.

На саммите ЕС Еревану предложили довести обещания до конца и провести референдум о выборе внешнеполитического курса. Однако, как отметила аналитик, Пашинян четко заявил: никакого референдума не будет, он не собирается выходить из ЕАЭС и вступать в Европейский Союз.

"Он прекрасно понимает, что такие решения на волне хайпа не принимаются. Они приведут к тяжелым последствиям. Он смотрит на соседнюю Турцию, которая уже порядка 60 лет не может вступить в Евросоюз. Армению возьмут, а Турцию нет?" - подчеркнула Юлия Абухович.