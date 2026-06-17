Куба подсчитала ущерб от американской блокады

Куба подсчитала ущерб экономике и обществу от многолетней блокады со стороны США. За 67 лет американского эмбарго урон оценивается в миллиарды долларов.

Кроме падения производства, дефицита товаров в стране фиксируют демографический кризис. Сильный удар пришелся по системе здравоохранения - в стране наблюдается нехватка базовых медикаментов и современного оборудования.