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Куба подсчитала ущерб от американской блокады

Куба подсчитала ущерб экономике и обществу от многолетней блокады со стороны США. За 67 лет американского эмбарго урон оценивается в миллиарды долларов.

Кроме падения производства, дефицита товаров в стране фиксируют демографический кризис. Сильный удар пришелся по системе здравоохранения - в стране наблюдается нехватка базовых медикаментов и современного оборудования.

Отсюда - рост младенческой смертности. За последние 8 лет этот ужасный показатель там вырос более чем в два раза.

Разделы:

В миреСША

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Кубаущербблокада