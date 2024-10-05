Закрывающиеся заводы, рост цен и мрачные прогнозы экономистов - кризис в Германии прогрессирует. Власти утратили надежду на повышение показателей. О жестокой реальности, с которой столкнулась ведущая экономика Европы, узнаете в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Осень - время собирать урожай. В цветущем саду Борреля он печален и скуден. Ведущая экономика Европы, которую удобряли антироссийскими санкциями, столкнулась с жестокой реальностью.

Германия теряет надежду на достижение какого-либо роста экономики в 2024 году, информирует Bloomberg. Сотрудники агентства уточняют: чиновники в Берлине намерены снизить свой прогноз в отношении экономики в текущем году до - в лучшем случае - стагнации.

Факт Для справки: стагнация - это состояние экономики, которое сопровождается увеличением количества безработных, снижением зарплат и уровнем жизни населения.

"Около пятой части создаваемой промышленной стоимости в Германии сейчас находится под огромным риском. Промышленность предпочитает инвестировать за границу или полностью перенести производство, предпочтительно в Китай или США", - отметила депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

А что же мы? Нам приходится тратить больше денег на электроэнергию, а значит, в наших карманах остается меньше средств на поход в ресторан или просто прогулку по центру города. Более чем каждый пятый человек больше не может позволить себе даже недельный отпуск в год. Бесчисленное количество людей рискует потерять работу, а немецкая экономика - свой двигатель. Сара Вагенкнехт

Без голубого топлива из России экономика Германии не едет. Spiegel информирует: Федеральное статистическое управление подсчитало рост цен на отдельные продукты питания. Прирост в некоторых случаях превышает 100 %. В июле немцам пришлось платить за бутылку оливкового масла в два раза больше, чем четыре года назад, а стоимость сахара выросла на 83 %. Это если рассматривать ситуацию частно.

Глобально - в кризисе немецкие гиганты. Положение в секторе автомобилестроения, мягко говоря, не самое лучшее. "Надежность и качество" сменились на массовые закрытия заводов и увольнения. С начала года Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz были вынуждены несколько раз пересматривать прогнозы прибыли в сторону понижения, потеряв десятки миллиардов на фондовом рынке, сообщают итальянские СМИ. Немецкий автопром становится неконкурентноспособным.

Экономист и бывший советник по экономическим и финансовым вопросам посольства Франции в Китае Юбер Тестард констатировал: "Фактически, такие страны, как Франция и Германия, а также Япония, отстают в гонке электромобилей. Китай же менее чем за десять лет добился огромных успехов".

ZF Friedrichshafen - крупнейший поставщик автомобилей в Германии - сократит 14 тыс. рабочих мест к 2028 году, перенося производство за рубеж. А технологическая компания Bosch планирует уволить 3 тыс. сотрудников.

"Мы переживаем беспрецедентную деиндустриализацию, в том числе из-за цен на газ", - обозначил депутат Бундестага Штеффен Котре.