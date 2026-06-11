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Курс на милитаризацию: Литва получила от Швеции партию ракет ПВО

Литва продолжает активную милитаризацию. Вооруженные силы страны получили очередную партию ракет противовоздушной обороны - на этот раз из Швеции.

Глава оборонного ведомства подчеркнул: защита воздушного пространства остается стратегическим приоритетом государства. Данная поставка состоялась в рамках крупного долгосрочного контракта по модернизации армии.

При этом военные аппетиты Вильнюса продолжают расти. Командующий литовской армией предложил рассмотреть возможность увеличения военных расходов до рекордных 10 % ВВП.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ЛитвамилитаризацияПВО