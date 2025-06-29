Лабубу - массовое помешательство человечества, которое высмеивает ИИ

В Китае на аукционе куклу высотой 131 сантиметр продали за 150 тысяч долларов. Да, в это сложно поверить, но так и есть. Ролики с распаковками этих в буквальном смысле монстров набирают миллионы просмотров в социальных сетях.

Популярная китайская кукла превратилась в люксовый аксессуар, за который покупатели готовы платить огромные деньги. Пока одни призывают запретить ЛабУбу из-за якобы негативного влияния на детскую психику, другие дерутся за последнюю коробку с заветным монстром.

Вместе со спросом на куклы растет и предложение, чаще всего нелегальное. Откуда взялся этот тренд, стоит ли за ним гнаться, подробности у Яны Менделевой.

Нашествие монстров и зубастая лихорадка - мир окончательно лабубнулся. Модный аксессуар, арт-объект или тренд на инфантильность? Их носят на сумках, одевают в брендовую одежду и добавляют в букеты.

Массовое помешательство человечества, которое высмеивает искусственный интеллект.

Вы слышали о них, даже если сами того не хотели. Куклы Лабубу собирают миллионы просмотров с соцсетях. Не только дети, но и взрослые по всему миру гоняются за трендовыми игрушками. Психологи объясняют это термином "кидалтство" (символическое возвращение в детство).

"Если девочка, взрослая женщина на дорогущую сумку себе клеит эту Лабубу или вешает эту Лабубу, этот тренд, она следует тренду. Ровно так же, как она купит себе какой-то ультрамодный платок, ультрамодный кейс. Это просто игрушка, которая ничего не стоит в рамках той же сумки. Но это делает ее заметной. У всех есть и у меня есть. Не задумывается человек, для чего это на самом деле нужно. Давайте вспомним наши мультики - Чебурашка. Они похожи, но Чебурашка не зубастый. А Баба-Яга, она же страшная. Но если сделать брелоки с Бабой-Ягой, то они, мне кажется, тоже будут пользоваться популярностью. Вообще мы говорим об этом, потому что мы с вами, как бы это ни звучало, знаем ценность денег. Люди, которые не замечают на своем счету определенные суммы, для них это в первую очередь желание купить игрушку, а наращивание суммы будет только подогревать азарт", - анализирует Дарина Кайрович, психолог.

В магазинах полный "солд аут". Охотники на пушистых зверьков готовы пойти на все ради своей игрушки.

Из-за хаоса, бесконечных очередей и драк между покупателями в Великобритании куклы больше не продаются. Производитель временно изъял их из всех магазинов. Те, кому удалось обзавестись жутко милыми существами, подбрасывают их вместо свадебных букетов и даже водят к стоматологам на установку брекетов.

Стоимость игрушек у перекупов порой в 10 раз превышает стоимость на сайте производителя.

А отличить оригинал от реплики становится все сложнее. Рынок наводнили "лафуфу" (для подделок зумеры придумали свое сленговое название).

Жажда легких денег склоняет особо предприимчивых к нарушению закона. Масштабная распаковка из Иркутска: 46 килограммов Лабубу задержали на российской таможне.

"В аэропорту Иркутска таможенники обнаружили 282 упаковки с игрушками Лабубу у россиянина, прибывшего из Пекина. Партия признана коммерческой, игрушки изъяты и направлены на экспертизу для определения их стоимости. Возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования товаров", - рассказывает Юлия Меньшикова, пресс-секретарь иркутской таможни (Россия).

А житель Перми попытался незаконно ввезти в Россию 8 запрещенных к пересечению границы кактусов, начинив ими несчастного монстрика.

При этом родились сегодняшние любимцы инфлюенсеров еще 10 лет назад. Их создатель - гонконгский дизайнер Касинг Лунг - придумал эльфа для своей книги Monsters. Вдохновлялся скандинавским фольклором. Но, как это принято в эпоху потребления, широкую популярность персонаж получил после того, как начал появляться на сумках у звезд. Продажи подстегнул прием «сюрприза». Азарт, авантюризм и идеальная ловушка для коллекционеров.

"Я надеюсь на Даду Баба Куку или, конечно, на секретного Лабубу. Так что посмотрим. Посмотрим. Посмотрим. Кто у нас тут…Точно! Это потрясающе! Так вот, эта вот Сиси, она особенно мила, потому что она очаровательна, верно"? - делится коллекционер из ЮАР.

На Петербургском международном экономическом форуме представили модернизированные игрушки Лабубу с лицами российских политиков.

"Решили мы исполнить это в таком виде, чтобы отразить идею форума: это и деловое мероприятие, и светское. Поэтому мы взяли тренд, который сейчас популярен у инфлюенсеров, и адаптировали - добавили к нему лица наших федеральных политиков. У нас здесь Лавров получился, Набиуллина, Мишустин. Мой любимый Лавров", - рассказала Ирина Карпова, руководитель креативно-тематической службы телеканала "360" (Россия).