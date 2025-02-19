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Латвия одобрила запрет на туры в Беларусь и Россию
Прибалтика продолжает отгораживаться от мира. А чтобы жители этих республик не увидели, как на самом деле обстоят дела в других странах, вводятся сомнительные поправки к законам.
Так, комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике Латвии поддержала предложение запретить организовывать туристические поездки в Беларусь и Россию. Более того, представитель Минэкономики страны предположила, что данным законом ограничиваться не стоит и, возможно, имеет смысл ввести ограничения и для перевозчиков пассажиров.
В стране наблюдается самая плохая демографическая ситуация за 100 лет. За время своей так называемой независимости Латвия потеряла более 30 % населения. Вероятно, власти опасаются, что в Беларуси латышам понравится больше и возвращаться на родину они не захотят.