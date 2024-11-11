Латвия продлила режим усиленного контроля на границе с Беларусью. Такая информация размещена на сайте латвийского Кабмина. Причиной названо миграционное давление на границе двух стран. Ну что ж, у Латвии свое видение ситуации.



В режиме максимального контроля латвийские пограничники продолжат нести службу на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского и Даугавпилского уездов до 30 июня следующего года.