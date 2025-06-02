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Латвийские фермеры призывают власти ввести режим ЧС из-за сильных наводнений
Сильное наводнение произошло в Видземе и Латгалии. Латвийские фермеры призывают власти объявить режим чрезвычайной ситуации.
Уточняется, что затоплены обширные сельские территории. По словам местных жителей, сады и поля в некоторых районах полностью ушли под воду. Фермеры нуждаются в поддержке, чтобы спасти урожай. Его еще можно сохранить.
В Министерство земледелия поступила просьба созвать заседание группы по кризисному управлению.