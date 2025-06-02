Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаОбществоПрезидентПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Латвийские фермеры призывают власти ввести режим ЧС из-за сильных наводнений

Сильное наводнение произошло в Видземе и Латгалии. Латвийские фермеры призывают власти объявить режим чрезвычайной ситуации.

Уточняется, что затоплены обширные сельские территории. По словам местных жителей, сады и поля в некоторых районах полностью ушли под воду. Фермеры нуждаются в поддержке, чтобы спасти урожай. Его еще можно сохранить.

В Министерство земледелия поступила просьба созвать заседание группы по кризисному управлению.

наводнениесельское хозяйствоЛатвия