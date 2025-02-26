Латвийский Сейм поддержал запрет на туристические поездки в Беларусь и Россию

Латвийский Сейм концептуально одобрил поправки к закону о туризме, которые запрещают поставщикам туристических услуг организовывать поездки в Беларусь и Россию. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт латвийского парламента.

Планируется, что ограничения будут распространяться на всех зарегистрированных в Латвии поставщиков туристических услуг. Как уточнили в пресс-службе законодательного органа, чтобы изменения окончательно вступили в силу, Сейм должен одобрить их еще в двух чтениях.

Ранее сообщалось, что, согласно поданному в Сейм Нацобъединением законопроекту, Кабмин должен до 17 марта подготовить распоряжение о закрытии погранпунктов для общественного пассажирского транспорта.