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Латвийцев призывают не посещать Беларусь и Россию на Пасху
Служба госбезопасности Латвии призывает жителей воздержаться от поездок в Россию и Беларусь на Пасху.
А если это все же неизбежно, ведомство советует не брать с собой мобильный телефон. Там утверждают, что на погранично-пропускных пунктах из смартфона могут извлечь сведения, а также заразить его шпионским приложением.
Также в Службе госбезопасности считают, что по ту сторону границы наивных латвийцев могут завербовать российские или белорусские спецслужбы.