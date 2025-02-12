Сергей Лавров ответил Европе на требование участвовать в переговорах по Украине. По словам министра иностранных дел России, если Брюссель будет вновь добиваться заморозки конфликта для его продолжения, то представителям ЕС за столом переговоров делать нечего.

"Александр Стубб, президент Финляндии, сказал, что нужно заключать, прежде всего, перемирие и использовать его, чтобы укрепить Украину в военном отношении. То есть, философия-то у европейцев никуда не делась, поэтому я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по обычаю, по своему нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?"