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Лавров ответил Европе на требование участвовать в переговорах по Украине
Сергей Лавров ответил Европе на требование участвовать в переговорах по Украине. По словам министра иностранных дел России, если Брюссель будет вновь добиваться заморозки конфликта для его продолжения, то представителям ЕС за столом переговоров делать нечего.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
"Александр Стубб, президент Финляндии, сказал, что нужно заключать, прежде всего, перемирие и использовать его, чтобы укрепить Украину в военном отношении. То есть, философия-то у европейцев никуда не делась, поэтому я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по обычаю, по своему нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?"
Лавров уже отправился в Эр-Рияд для участия в переговорах с американской делегацией. Обсуждать будут Украину, Ближний Восток и восстановление всего комплекса российско-американских отношений. В столицу Саудовской Аравии уже прибыл госсекретарь США. Там к нему должны присоединиться советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, стороны обсудят организацию встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.