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Лидерство Стармера в Лейбористской партии оказалось под угрозой
Автор:Редакция news.by
Лидерство британского премьера Кира Стармера в Лейбористской партии оказалось под угрозой. Как сообщает Politico, мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм одержал убедительную победу на дополнительных выборах в парламент. Теперь он может бросить вызов Стармеру за лидерство в партии и, возможно, за пост премьер-министра Британии.
В материале уточняется, нынешние министры кабинета, номинально лояльные Стармеру, выстраиваются в очередь на телефонные разговоры с Бернхэмом. Некоторые чиновники могут подать в отставку на следующей неделе, чтобы оказать давление на премьера Стармера и заставить его установить сроки ухода.