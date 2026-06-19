Лидерство Стармера в Лейбористской партии оказалось под угрозой

Лидерство британского премьера Кира Стармера в Лейбористской партии оказалось под угрозой. Как сообщает Politico, мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм одержал убедительную победу на дополнительных выборах в парламент. Теперь он может бросить вызов Стармеру за лидерство в партии и, возможно, за пост премьер-министра Британии.