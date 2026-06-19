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Лидерство Стармера в Лейбористской партии оказалось под угрозой

Лидерство британского премьера Кира Стармера в Лейбористской партии оказалось под угрозой. Как сообщает Politico, мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм одержал убедительную победу на дополнительных выборах в парламент. Теперь он может бросить вызов Стармеру за лидерство в партии и, возможно, за пост премьер-министра Британии.

В материале уточняется, нынешние министры кабинета, номинально лояльные Стармеру, выстраиваются в очередь на телефонные разговоры с Бернхэмом. Некоторые чиновники могут подать в отставку на следующей неделе, чтобы оказать давление на премьера Стармера и заставить его установить сроки ухода.

Разделы:

В мире

Теги:

Кир СтармерВеликобритания