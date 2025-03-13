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Ликвидация программ поддержки США может привести к закрытию свыше 50 % украинских СМИ
Ликвидация программ поддержки США может привести к закрытию свыше 50 % украинских СМИ, в том числе до 70 % региональных. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Мы можем потерять почти все региональные медиа в Украине", - приводит его слова одно из украинских агентств.
29 января глава украинской общественной организации "Институт массовой информации" Оксана Романюк сообщила, что почти 90 % медиа в Украине в последние годы функционировали за счет иностранных грантов, при этом более 80 % - за счет программ по линии Агентства США по международному развитию (USAID).
26 февраля администрация президента США Дональда Трампа подтвердила планы аннулировать 92 % контрактов USAID и Госдепартамента на оказание иностранной помощи, что позволит сэкономить около 60 млрд долларов средств госбюджета. 3 февраля американская администрация приостановила деятельность агентства.