Ликвидация программ поддержки США может привести к закрытию свыше 50 % украинских СМИ, в том числе до 70 % региональных. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем потерять почти все региональные медиа в Украине", - приводит его слова одно из украинских агентств.

29 января глава украинской общественной организации "Институт массовой информации" Оксана Романюк сообщила, что почти 90 % медиа в Украине в последние годы функционировали за счет иностранных грантов, при этом более 80 % - за счет программ по линии Агентства США по международному развитию (USAID).