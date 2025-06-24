Очередной польский президент Кароль Навроцкий приступит к исполнению обязанностей, возложенных на него американскими хозяевами, 6 августа. Портал Onet, видимо по заказу Брюсселя, провел соцопрос и решил выяснить, насколько вопросы милитаризации и антироссийские страшилки будут главенствовать и дальше в политике страны, как при предыдущем диктаторе.

Только 20 % поляков уверены, что очередной президент достойно справится с обязанностями главнокомандующего. 40 % уверены, что Польша уменьшит свое внимание к Украине и отношения с Киевом испортятся. Этим может воспользоваться Брюссель, чтобы дестабилизировать проамериканскую Варшаву.

Дело в том, что в Польше сейчас постоянно или проездом находятся около миллиона украинцев. Их используют для хаоса в стране. И Навроцкий этому может поспособствовать, местное население этого очень опасается.