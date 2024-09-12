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Литовский политик призвал возобновить отношения с Минском

Литовские власти сами испортили отношения с Беларусью. Это признал депутат Европарламента от Литвы Вальдемар Томашевский.

Политик призвал "срочно принять решения", чтобы установить нормальные отношения с Минском, а также заявил о необходимости открыть КПП на литовско-белорусской границе.

Вальдемар Томашевский, депутат Европейского парламента:

"Нам надо не закрывать эти КПП, а наоборот больше их строить. Пусть люди ездят и сами смотрят, как там живут. Пусть люди закупаются. Всегда так было и должно быть. Там живут наши люди, семьи и так далее. А у нас нет никаких отношений. Сколько мы потеряли грузов из-за этих конфликтов? 10 миллионов. Какие это деньги! Мы говорим, что нам не за что поднимать пенсии и так далее. А тут мы столько денег потеряли. Мы должны преследовать свои интересы, а с Беларусью вдвойне свои интересы. Теперь мы видим, что это была ошибочная политика. Мы сами испортили эти отношения".

Томашевский также убежден в том, что если бы власти Литвы действовали иначе, они смогли бы избежать начала конфликта в Украине.

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