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Литва готовит введение национальных экономических санкций против Беларуси и России
Вильнюс будет обсуждать введение национальных экономических санкций против Беларуси и России на случай отказа ЕС продлить европейские ограничения.
МИД Литвы зарегистрировал поправки, направленные на то, чтобы предусмотреть в законах возможность введения санкций. Указывается, что речь идет о замораживании активов и секторальных ограничениях.
Отметим, срок действия европейских санкций против Беларуси и России истекает в конце июля 2025-го. При обсуждении продления ограничений Евросоюз столкнулся с противодействием со стороны ряда стран. Именно на этот случай Вильнюс готовит собственный механизм санкций.