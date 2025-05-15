Литва готовит введение национальных экономических санкций против Беларуси и России

Вильнюс будет обсуждать введение национальных экономических санкций против Беларуси и России на случай отказа ЕС продлить европейские ограничения.

МИД Литвы зарегистрировал поправки, направленные на то, чтобы предусмотреть в законах возможность введения санкций. Указывается, что речь идет о замораживании активов и секторальных ограничениях.