3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
Литва готовится к назначению нового главы правительства
Автор:Редакция news.by
Литва готовится к назначению нового главы правительства. Им станет лидер социал-демократов Виргиниюс Синкявичюс, который сменит на этом посту Ингу Ругинене.
Программа нового руководителя звучит как попытка исправить провалы предшественников. В числе приоритетов заявлены борьба с инфляцией, поддержка медицины и развитие оборонного сектора. Однако и печально известные бывшие премьеры заявляли о том же.
Примечательно, что кандидатура Синкявичюса вызывает немало споров в обществе. Ранее он проходил фигурантом громкого "дела о чеках", где обвинялся в злоупотреблениях, подделке документов и присвоении имущества.