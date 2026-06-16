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Литва готовится к назначению нового главы правительства

Литва готовится к назначению нового главы правительства. Им станет лидер социал-демократов Виргиниюс Синкявичюс, который сменит на этом посту Ингу Ругинене.

Программа нового руководителя звучит как попытка исправить провалы предшественников. В числе приоритетов заявлены борьба с инфляцией, поддержка медицины и развитие оборонного сектора. Однако и печально известные бывшие премьеры заявляли о том же.

Примечательно, что кандидатура Синкявичюса вызывает немало споров в обществе. Ранее он проходил фигурантом громкого "дела о чеках", где обвинялся в злоупотреблениях, подделке документов и присвоении имущества. 

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Литваправительство