Литва готовится к назначению нового главы правительства. Им станет лидер социал-демократов Виргиниюс Синкявичюс, который сменит на этом посту Ингу Ругинене.

Программа нового руководителя звучит как попытка исправить провалы предшественников. В числе приоритетов заявлены борьба с инфляцией, поддержка медицины и развитие оборонного сектора. Однако и печально известные бывшие премьеры заявляли о том же.