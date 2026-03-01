3.75 BYN
Литва отказалась помочь своим гражданам на Ближнем Востоке
Автор:Редакция news.by
МИД Литвы отказался помочь своим гражданам эвакуироваться из стран Ближнего Востока. Сейчас там находятся более тысячи литовцев, некоторые из них обратились за помощью.
Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, в странах, участвующих в конфликте, находится около тысячи граждан прибалтийской республики, однако государство может обеспечить лишь информирование об опасности. Там также посоветовали литовцам "стараться беречь себя".