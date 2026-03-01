Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Литва отказалась помочь своим гражданам на Ближнем Востоке

МИД Литвы отказался помочь своим гражданам эвакуироваться из стран Ближнего Востока. Сейчас там находятся более тысячи литовцев, некоторые из них обратились за помощью.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, в странах, участвующих в конфликте, находится около тысячи граждан прибалтийской республики, однако государство может обеспечить лишь информирование об опасности. Там также посоветовали литовцам "стараться беречь себя".

