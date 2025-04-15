Литва планирует укрепить и модернизировать Сувалкский коридор. Об этом заявил заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас в интервью изданию Politico, пишет БЕЛТА.

Издание уточняет, что Сувалкский коридор - это участок лесной равнины, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Беларусью и Калининградской областью России.

"Ведутся разговоры о новых защитных мерах вдоль границ с Калининградом и Беларусью, особенно в районе Сувалкского коридора", - сказал Годляускас, упомянув дискуссии о размещении элементов противодействия передвижению вблизи или на границах, например, цементных заграждений.