3.67 BYN
3.08 BYN
3.50 BYN
Литва планирует укрепить и модернизировать Сувалкский коридор
Литва планирует укрепить и модернизировать Сувалкский коридорnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e4c9171-3664-48e0-a311-e64740d496e0/conversions/eaae2ef8-5490-4295-830d-6b1e71b23f92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e4c9171-3664-48e0-a311-e64740d496e0/conversions/eaae2ef8-5490-4295-830d-6b1e71b23f92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e4c9171-3664-48e0-a311-e64740d496e0/conversions/eaae2ef8-5490-4295-830d-6b1e71b23f92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e4c9171-3664-48e0-a311-e64740d496e0/conversions/eaae2ef8-5490-4295-830d-6b1e71b23f92-xl-___webp_1920.webp 1920w
Литва планирует укрепить и модернизировать Сувалкский коридор. Об этом заявил заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас в интервью изданию Politico, пишет БЕЛТА.
Издание уточняет, что Сувалкский коридор - это участок лесной равнины, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Беларусью и Калининградской областью России.
"Ведутся разговоры о новых защитных мерах вдоль границ с Калининградом и Беларусью, особенно в районе Сувалкского коридора", - сказал Годляускас, упомянув дискуссии о размещении элементов противодействия передвижению вблизи или на границах, например, цементных заграждений.
Проект модернизации Сувалкского коридора может также включать новые меры по обеспечению безопасности границ.