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Литва продолжает наращивать иностранный контингент на границе с Беларусью

Вильнюс продолжает усиливать границу с Беларусью. Страна ожидает значительного увеличения иностранного контингента. Речь идет о военнослужащих из США и Германии.

Науседа заявил, что в ходе следующей ротации американских войск в Литву прибудет больше солдат и техники, чем ранее. Вдобавок к американскому усилению, к концу 2027 года около 5 тыс. военнослужащих планирует разместить Германия. Об этом заявил глава минобороны балтийской страны.

Передовые подразделения Бундесвера уже находятся на литовской территории, а в следующем году ожидается прибытие танкового и мотопехотного батальонов.

Разделы:

В миреЕвропа

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