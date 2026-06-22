Литва продолжает наращивать иностранный контингент на границе с Беларусью

Вильнюс продолжает усиливать границу с Беларусью. Страна ожидает значительного увеличения иностранного контингента. Речь идет о военнослужащих из США и Германии.

Науседа заявил, что в ходе следующей ротации американских войск в Литву прибудет больше солдат и техники, чем ранее. Вдобавок к американскому усилению, к концу 2027 года около 5 тыс. военнослужащих планирует разместить Германия. Об этом заявил глава минобороны балтийской страны.