Литва рвет приграничные связи с Беларусью

Вильнюс продолжает уничтожать отношения с Минском. Литовский Сейм приступил к рассмотрению инициативы МИД по денонсации соглашения с Беларусью о малом приграничном движении.

Прибалтийские дипломаты заявляют, что подписанный еще в 2010 году документ потерял актуальность, поскольку так и не заработал в полную силу.