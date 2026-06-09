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Литва рвет приграничные связи с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Вильнюс продолжает уничтожать отношения с Минском. Литовский Сейм приступил к рассмотрению инициативы МИД по денонсации соглашения с Беларусью о малом приграничном движении.
Прибалтийские дипломаты заявляют, что подписанный еще в 2010 году документ потерял актуальность, поскольку так и не заработал в полную силу.
Соглашение должно было позволить жителям приграничных зон пересекать границу по спецразрешениям и находиться в приграничной зоне другой страны до 90 дней в течение полугода. Однако вместо того чтобы развивать экономические связи и облегчать жизнь простым людям, литовские власти вновь выбрали путь возведения железного занавеса.