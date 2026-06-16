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Лондон будет обеспечивать Киев обогащенным ураном

Киев получил атомную поддержку от Лондона. Великобритания будет поставлять Украине обогащенный уран.

Как заявили в офисе британского премьер-министра, это позволит обеспечить бесперебойную работу атомных электростанций в течение следующих двух лет.

Пакет поддержки составит 280 млн долларов. Поставки будет осуществлять британская компания URENCO, а получателем выступит украинская фирма "Энергоатом". В августе 2023 года Лондон уже заключал сделку с Киевом на закупку ядерного топлива на 245 млн долларов.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

уранВеликобритания