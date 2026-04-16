"Мадьяр будет балансировать" - эксперт дал прогноз политики нового премьера Венгрии

12 апреля парламентские выборы в Венгрии расставили все по своим местам. Победила оппозиционная партия "Тиса", и через 30 дней новым премьер-министром станет Петер Мадьяр. О том, почему Венгрия не откажется от российских энергоносителей, как Мадьяр отреагировал на поздравление Лукашенко и какие центробежные тенденции ждут Евросоюз, рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков в "Актуальном интервью".

Новый премьер Венгрии прошел долгий политический путь в партии Орбана, обучался у него и придерживается консервативных взглядов. При этом его называют проевропейским политиком. "Мадьяр будет стремиться достигать национальные интересы. Это в менталитете венгров. Не такие они покладистые, как мы убедились на Орбане", - отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что Орбан был "условно покладист" только с одним человеком в сильном мире - Дональдом Трампом. И то это было скорее медийное поведение, не затрагивающее глубинные интересы США. "Когда у Штатов есть национальные интересы, для них друзей не существует", - напомнил Сергей Рачков.

Мадьяру предстоит непростая задача разобраться в политическом хаосе, который сейчас царит в Евросоюзе. "Есть жесткий капитан в лице Урсулы фон дер Ляйен, но и она не может абсолютно всего, что порой ей приписывают и чем она угрожает. На мой взгляд, Мадьяр будет балансировать", - спрогнозировал эксперт.

Показательным стал комментарий нового премьера о контактах с Москвой. "Он уже заявил, что не будет первым звонить Путину, но если Путин позвонит, он поднимет трубку. Это определенная политическая игра, но в этом есть нюанс - человек готов к диалогу", - подчеркнул Сергей Рачков.

В предвыборной кампании сторонники Орбана пугали избирателей, что придет Мадьяр и сразу откажется от российской нефти и газа. Эксперт уверен, что этого не произойдет: "Особенно сейчас, после ситуации вокруг Ирана и Ормузского пролива, все увидели уязвимости. Делать ставку на получение энергоресурсов из США тоже не приходится. Нужна диверсификация. Венгрия получает от России нефть и газ. Если Мадьяр здравомыслящий политик (а школу Орбана он прошел), он будет осторожен в отношениях с Россией. Если он пойдет с открытым забралом - это проигрыш".