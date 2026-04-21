Мадьяр будет избран премьер-министром Венгрии 9 мая

Петер Мадьяр. Фото из архива AP news.by

Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр будет избран на пост премьер-министра Венгрии на первом заседании Государственного собрания нового созыва 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение президента страны Тамаша Шуйока.

"Я созвал первое заседание Государственного собрания на 10.00 9 мая 2026 года", - заявил глава государства.

Партия "Тиса" одержала победу на парламентских выборах 12 апреля, получив 141 мандат из 199 в высшем законодательном органе страны. Ее основной соперник, правящая коалиция в составе партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном и Христианско-демократической народной партии, получила 52 места. Праворадикальной партии "Наша родина" досталось шесть мандатов.

Явка на выборах оказалась рекордной и составила 79,56% против около 70% на предыдущем голосовании в 2022 году. В выборах приняли участие более 5 млн 988 тыс. человек.

Президент поручил Петеру Мадьяру сформировать новое правительство. Лидер "Тисы" уже представил первых кандидатов в состав кабинета министров. Виктор Орбан и партия ФИДЕС переходят в оппозицию.