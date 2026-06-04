Мадьяр против ускоренного вступления Украины в ЕС

Несмотря на смену лидера, Будапешт продолжает выступать против ускоренного вступления Украины в ЕС. Об этом заявил нынешний венгерский премьер.

Также Мадьяр утверждает, что правила должны быть одинаковыми для всех стран. Он указал, что некоторые государства Западных Балкан уже более 10 лет ждут у порога ЕС, и напомнил, что процесс вступления Венгрии тоже длился свыше 10 лет.