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Мадьяр против ускоренного вступления Украины в ЕС

Несмотря на смену лидера, Будапешт продолжает выступать против ускоренного вступления Украины в ЕС. Об этом заявил нынешний венгерский премьер.

По словам Мадьяра, процедура расширения должна сохранять последовательность и не предусматривать отдельных исключений по срокам.

Также Мадьяр утверждает, что правила должны быть одинаковыми для всех стран. Он указал, что некоторые государства Западных Балкан уже более 10 лет ждут у порога ЕС, и напомнил, что процесс вступления Венгрии тоже длился свыше 10 лет.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ЕСПетер МадьярУкраина