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Мадьяр: Процесс вступления Украины в ЕС будет продолжительным и трудным

Процесс вступления Украины в Евросоюз будет продолжительным и трудным, заявил премьер-министр Венгрии.

Он отметил, что начало переговоров, намеченное на 15 июня, станет лишь первым шагом в долгом и сложном процессе, который может продлиться много лет.

Петер Мадьяр подтвердил, что Будапешт снял свои возражения против начала переговоров о будущем Украины в ЕС после достижения соглашения о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье. В случае невыполнения Киевом своих обязательств процесс может быть приостановлен, отметил он.

Фото РИА Новости

Разделы:

В миреЕвропаУкраина

Теги:

ЕСПетер МадьярУкраинапереговорыВенгрия