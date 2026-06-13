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Мадьяр: Процесс вступления Украины в ЕС будет продолжительным и трудным
Автор:Редакция news.by
Процесс вступления Украины в Евросоюз будет продолжительным и трудным, заявил премьер-министр Венгрии.
Он отметил, что начало переговоров, намеченное на 15 июня, станет лишь первым шагом в долгом и сложном процессе, который может продлиться много лет.
Петер Мадьяр подтвердил, что Будапешт снял свои возражения против начала переговоров о будущем Украины в ЕС после достижения соглашения о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье. В случае невыполнения Киевом своих обязательств процесс может быть приостановлен, отметил он.
Фото РИА Новости