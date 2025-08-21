3.70 BYN
Махинации на 26 млн гривен - в Украине задержали организаторов нелегальных поставок для армии
Экс-чиновнику Минобороны Украины и директору предприятия предъявили обвинения в махинациях при закупке армейских очков. Обвиняемым вменяют ущерб на сумму 26 млн гривен, пишет РИА Новости со ссылкой на госбюро расследований (ГБР).
"Разоблачили преступную схему и сообщили о подозрении должностным лицам минобороны Украины и директору предприятия, действия которых нанесли ущерб государству на 25,7 млн гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, в сентябре 2024 года одно из госпредприятий минобороны заключило контракт на закупку 18 тыс. баллистических очков. Однако поставленный товар не соответствовал заявленным характеристикам.
"Директора предприятия-поставщика задержали. Ему инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения. Кроме того, о подозрении сообщено бывшему должностному лицу центрального управления качества минобороны, который должен был контролировать качество товара, но проявил служебную халатность", - добавили в ГБР.