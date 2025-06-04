Маск был недоволен инициативами Трампа перед уходом из администрации

Американский предприниматель Илон Маск покинул администрацию президента США Дональда Трампа на фоне сообщений о растущих разногласиях с ним по ряду вопросов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

Согласно источникам канала, Маск выказывал недовольство сокращением налоговых субсидий на электрокары в рамках законопроекта о сокращении федеральных расходов, а также сделкой Трампа по созданию ИИ-альянса Stargate, в котором принимает участие конкурент Маска в сфере искусственного интеллекта OpenAI. Как сообщили источники, Маск за закрытыми дверями критиковал эту инициативу, в том числе за то, что его компания xAI не была участником сделки.