Маск: Госслужащие США тратили бюджетные средства на аренду стадионов для вечеринок

Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил, что американские госслужащие тратили бюджетные средства на аренду роскошных отелей и стадионов для вечеринок. Об этом пишет РИА Новости.

"По сути, они устраивали вечеринки на деньги налогоплательщиков. Они (госслужащие - ред.) начинают (красть - ред.) с малого. Как правило, сначала обман происходит в малых масштабах и они пытаются это скрывать, но затем год за годом, если их обман никто не останавливает, они наглеют и с каждым годом крадут все больше, и вот они уже буквально арендуют стадионы (для вечеринок - ред.)", - заявил глава ведомства Маск в эфире телеканала Fox News.

Один из сотрудников DOGE заявил, что департамент ввел новое правило: теперь, прежде чем взять деньги из бюджета, госслужащие должны предоставить чек. Как отметил сотрудник ведомства, после этого "больше никто деньги не брал".

Другой представитель ведомства рассказал, что Управление по делам малого бизнеса США выдавало ссуды людям старше 120 лет, хотя, как отметил Маск, старейшему человеку в США 114 лет. Кроме того, по словам сотрудников департамента, ссуды выдавались детям младше 11 лет и еще не родившимся людям. По словам Маска, годом рождения одного из таких людей был 2165.