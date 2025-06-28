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Маск назвал законопроект Трампа о расходах и налогах политическим самоубийством
Бизнесмен Илон Маск назвал законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах политическим самоубийством, сообщают РИА Новости.
"Опросы показывают, что этот законопроект является политическим самоубийством для Республиканской партии", - написал он в соцсети Х.
Миллиардер прикрепил результаты исследований - более половины американцев считают, что инициатива главы Белого дома повысит бюджетный дефицит страны.
В воскресенье телеканал NBC сообщил, что cенат большинством голосов одобрил законопроект о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill). Палата представителей приняла его в мае. Ожидается, что продвигаемый Трампом документ одновременно сократит федеральные расходы и даст серьезные налоговые льготы.
В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
Маск неоднократно критиковал законопроект. В частности, он отмечал, что бюджетный дефицит вырастет до 2,5 трлн долларов, а американцы столкнутся с непосильным долгом.
В начале июня между бизнесменом и Трампом произошла публичная перепалка из-за этой инициативы. Они обменялись оскорбительными репликами в соцсетях. Позже Маск выразил сожаление о некоторых постах и удалил их. Трамп заявил, что не исключает примирения.
США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах между партиями.